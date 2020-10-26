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بعد الفيديو الخادش.. فنانة كويتية شهيرة تنهار وتتخذ قرارًا صادمًا

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هيا الشعيبي
 
الإثنين، 26-10-2020 09:22 م محمد فضل


بكت الفنانة الكويتية “هيا الشعيبي”، اليوم الاثنين، خلال مداخلة على الهواء مع إذاعة “مسقط إف أم” العمانية، مؤكدًا أنها فكرت في الهجرة من الكويت.
وقالت “الشعيبي” خلال المداخلة: “أنا ياما دخلت السرور إلى بيوتكم والسعادة إلى أطفالكم ليش هالهجوم.. ليش عيب.. من كثر الطقات ما عاد أتحمل.. وأنا فكرت أجي واستقر في عمان”.
وكانت النيابة العامة في الكويت، أصدرت مؤخرًا قرارًا بحجز هيا الشعيبي، على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلًا بالآداب العامة، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”.
وأنكرت “الشعيبي” خلال التحقيق التهمة، وقالت بإن حسابها تمت قرصنته من شخص مجهول قبل أن تتمكن من استعادته، وهو ما أكدته أيضًا في فيديو عبر “سناب شات”، بعد الإفراج عنها.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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