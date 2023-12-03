الأحد، 03-12-2023
01:42 م
أثار التيك توكر المعروف بـ"كروان مشاكل
"، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
وشارك التيك توكر "كروان مشاكل
" في مسلسل "بطن الحوت"، بشكل أثار حفيظة عدد من المشاهدين وكذلك نقابة المهن التمثيلية، في أمر يُضاف إلى محتوى مقاطع الفيديو التي يقدمها لمتابعيه، والتي يصنفها البعض بأنها "خارجة عن الآداب العامة".
وزعم المحامي أن "كروان مشاكل
" يعاني من عاهات بدنية وعقلية، بخلاف أمراض نفسية، وجرى استغلاله من قبل بعض الأشخاص لتحقيق شهرة زائفة، وجني المشاهدات والأرباح.
وحرر المحامي البلاغ على هامش القضية رقم 17401 لسنة 2023، الخاصة بالإعلامية إنجي حمادة، التي جرى ضبطها على هامش تداول مقطع فيديو تظهر فيه بملابس مكشوفة مع موكله.
وقال المحامي،: "جرى استغلال العاهة العقلية والبدنية لـ كروان مشاكل
بهدف تحقيق أهدافها الإجرامية، خاصة أنها أقرت بتقديم المحتوى المنافي للآداب".
كانت النيابة العامة أصدرت أمرًا بضبط وإحضار "كروان مشاكل
"، على إثر الاتهام الموجه إلى الإعلامية إنجي حمادة، الخاص بنشر مقاطع منافية الآداب والتحريض على الفسق والفجور، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن كروان مشاكل
وإنجي حمادة "تعديا على قيم ومبادئ المجتمع المصري".