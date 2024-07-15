بعد الفيديو الإباحـ.ـي.. نجاة هدير عبدالرازق من الانتحار





نشرت البلوجر هدير عبد الرازق، صاحبة الفيديو الخادش للحياء ، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهي تحاول إنهاء حياتها.

وظهرت البلوجر هدير عبدالرازق في الصورة ويدها ملفوفة وعلقت "دي تالت مرة أفشل أني أروح لربنا، كافرة بقى مش كافرة مش مهم، أنا مش عارفه هو مش عايزني أروحله ليه، ما خلاص اتحكم عليا بالإعدام".

واستكملت : "كفاية أخبار كذب على لساني، دي المحاولة الرابعة ليا، هرمي نفسي فوق برج القاهرة، أنتم معندكوش إنسانية، ولا حتى دين، أنا مهما غلطت مستهلش ده عشان ده كان جوزي مكنش مأجرني".

وكانت البلوجر أثارت ضجة بعدما تم تداول فيديو خادش للحياء لها برفقة رجل ، كشفت فيما بعد أنه طليقها .



