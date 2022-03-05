بعد العثور على جثة كويتي مقطعة نصفين.. بيان هام من السفارة الكويتية

السبت، 05-03-2022
09:46 ص
بعد تداول وسائل الإعلام أخبارًا حول العثور على جقة
مواطن كويتي
مقطعة نصفين في منور عمارة بالهرم، كشفت السفارة الكويت
ية بالقاهرة حقيقة
الأمر.
وقالت السفارة إن السلطات الأمنية المعنية في مصر
أكدت بأن
القتيل المشتبه في هويته ثبت بأنه مواطن مصر
ي وليس كويتي
ا.
وأعربت السفارة في بيان صحفي، عن خالص الشكر للسلطات المصر
ية
على تعاونها مع السفارة وفي سرعة إبلاغها عن هوية الضحية بعد الكشف عنها مباشرة.
وكانت السفارة في وقت سابق أكدت متابعتها عن كثب لما تناقلته
بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عن الجريمة.
وأشارت السفارة في بيان صحفي إلى متابعتها الأمر حتى يتم
الوقوف على ملابسات الحادث، مشيدة بتعاون الجهات الأمنية المعنية.
وكانت محافظة الجيزة شهدت حادثة مأساوية لشخص اعتقد في حينه
أنه خليجي، وردد البعض أنه كويتي
، حيث عثر على جثته في أحد عقارات حي الهرم، وهو ما دفع أجهزة الأمن المصر
ية إلى تكثيف
تحرياتها لكشف غموض وملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها.
كما صرح مصدر دبلوماسي بالسفارة الكويت
ية في مصر
بأن السفارة
تابعت عن كثب ملابسات ما نشر على المواقع الإخبارية ، مشيرا إلى التواصل مع جهات التحقيق
ومديرية أمن الجيزة التابع لها محل الواقعة للوقوف على تفاصيل الحادث وسرعة الكشف أبعاده.
وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة، فيما يستجوب
رجال المباحث المقيمين بالعقار الذي شهد الحادث، والمترددين عليه، بالإضافة إلى فحص
كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.
كما لجأ رجال المباحث إلى فحص المكالمات الصادرة والواردة
لهاتف القتيل، بالإضافة إلى فحص خلافاته، وآخر المشاهدات له قبل اختفائه وارتكاب الجريمة.