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بعد الضجة.. هالة سرحان تعلق على واقعة "القرش السعودي"

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هالة سرحان
الإثنين، 12-06-2023 01:53 م

 

نفت الإعلامية هالة سرحان، ما تداوله البعض بشأن اتهامها للسعودية بالوقوف وراء هجوم القرش الذي نتج عنه مقتل سائح روسي في الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

 

وقالت هالة سرحان، في مقطع فيديو: "في بعض الناس زوروا الكلام، وقالوا إني جبت سيرة السعودية، مصر والسعودية والكويت كلنا أخوات".

وأضافت: "هو التباس وسوء فهم، ولما بكتب حاجة وبقول رأيي كذا، ده مش رأي يؤخذ كحقيقة ولكن كلها احتمالات".

وتابعت: "وبقول لأهل السعودية الكرام أني نصفي سعودي، لأني قضيت نصف عمري بشتغل مع عمالقة الإعلام السعودي، ومعرفش مين اللي اخترع كلمة القرش السعودي، أنا مقولتش كده".


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