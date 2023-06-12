



نفت الإعلامية هالة سرحان، ما تداوله البعض بشأن اتهامها للسعودية بالوقوف وراء هجوم القرش الذي نتج عنه مقتل سائح روسي في الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وقالت هالة سرحان، في مقطع فيديو: "في بعض الناس زوروا الكلام، وقالوا إني جبت سيرة السعودية، مصر والسعودية والكويت كلنا أخوات".

وأضافت: "هو التباس وسوء فهم، ولما بكتب حاجة وبقول رأيي كذا، ده مش رأي يؤخذ كحقيقة ولكن كلها احتمالات".