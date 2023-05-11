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بعد الضجة.. حسام موافي عن سمية الخشاب: "والله ما اعرف شكلها"

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حسام موافي وسمية الخشاب
الخميس، 11-05-2023 12:43 م


شهدت مصر حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد واقعة تكريم الفنانة سمية الخشاب بدكتوراه فخرية من منظمة ادعت أنها تابعة للأمم المتحدة، حيث تبين تعرض طبيب مشهور لنفس الأمر.

 

 

وقامت المنظمة بتكريم عدد من الشخصيات المشهورة على رأسهم الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، والموسيقار هاني مهنا، والفنان أحمد فرحات والإعلامية القديرة فريدة الزمر، والمهندس محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق، والفنان طارق النهري وعدد من الشخصيات الدينية ورجال المجتمع.

 

وعقب الدكتور حسام موافي، على واقعة تكريمه من كيان وهمي يزعم انتمائه لمنظمة الأمم المتحدة، ومنح عدد من المكرمين شهادات وهمية بالدكتوراه الفخرية دون سند وكان من بينهم الفنانة سمية الخشاب.

 

وقال موافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، مساء الأربعاء: الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم (وأعرض عن الجاهلين) وأنا مش عايز أرد على أي حد بيتكلم بجهل، موضحًا: تم دعوتي للتكريم من أحد الجهات التي أكدت أنها سبق وكرمت الرئيس السادات والدكتور أحمد زويل والبابا شنودة، فتشجعت ووافقت على حضور حفل التكريم دون أن أتحقق من تلك الجهة.

 

وأضاف الدكتور حسام موافي، أنه خلال الحفل توجهت إحدى المكرمات لتقديم التحية له، والله العظيم لا أعرف سمية الخشاب ولا أعرف شكلها، متسائلًا: هل من حقي الاعتراض على اسم من أسماء المكرمين؟.

 

وأكمل الدكتور حسام موافق: حضرت حفل التكريم مع أسرتي وسط سعادة بالغة، متابعًا: اتقلبت الفرحة بغم وحزن بعد الأقاويل والأخبار التي هاجمتني، وأنا اتعلمت حاجة مهمة من واقعة الكيان المزيف الذي كرمني، لو جالي بعد كده تكريم مش هوافق غير لما أسأل مين اللي هيتكرم معايا.

 

وروى الدكتور حسام موافي، موقفا وقع خلال مسيرته الطبية، قائلا: مرة جالي واحد في عيادتي، بسأله اسم حضرتك إيه؟.. قالي باين حضرتك لا بتشوف سينما أو تليفزيون، طب مشوفتش رأفت الهجان، وطلع الفنان محمود عبد العزيز، متابعا: أنا مش فاضي أتفرج على السينما أو التليفزيون.

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