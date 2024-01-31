بعد الحكم بحبسها.. ماذا قالت غادة والي في تحقيقات النيابة؟

غادة والي



أصدرت المحكمة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة المصممة غادة والي، لاتهامها بالاعتداء على الملكية الفكرية وسرقة مصنفات فنية للفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة غادة والي بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 40 آلاف جنيه عن اللوحات الأربع وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.

وقالت غادة والي، 34 سنة، حاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، إنها ممثل قانوني لشركة "واليز استديو" ووقعت عقدًا مع شركة "ار ايه تي بي" المسؤولة عن الترويج للخط الثالث للمترو.

أعمال بدون مقابل

وأضاف أنها التزمت بعمل خطة دعائية للخط الثالث ونفذت 36 تصميم صناعي في 4 محطات وهو أكثر من المطلوب "التصميمات اللي عملت المشكلة كانت إضافية بدون مقابل".

وأوضحت أن قيمة التعاقد كانت 878 ألف و281 جنيه, على أن تنفذ خلال عامين.

وعن مشكلة تصميمات محطة كلية البنات، قالت إنها نفذت 7 تصميمات والمشكلة حصلت بسبب 2 "بحسبة بسيطة التصميمين بـ25 ألف، والتعاقد نص على 3 تصميمات لكن نفذت 7 بدون مقابل مادي.

معاقبة المتهمة

بدورها أحالت النيابة العامة، المُصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية للوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، وحددت المحكمة جلسة 8 يناير الماضي لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وعقب جلستين من محاكمة المتهمة، قضت المحكمة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة المتهمة بالحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق (عددهم 4)، وكفالة 10 آلاف جنيه، فضلًا عن دفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه.