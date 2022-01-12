بعد الجدل.. فيفي عبده تتراجع عن إعلان «جلسة الاستمتاع» في أبوظبي

الأربعاء، 12-01-2022
03:01 م
اعلنت الفنانة فيفي عبده
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار
الجدل أنها تعتزم زيارة أبو ظبي من 21 الى 23 يناير الجاري، وفتحت للمهتمين فرصة
لقائها في "جلسة استمتاع
"، مقسمة العروض حسب فئات ومشترطة على المهتمين
أن يكونوا ملقحين مع شهادات pcr سلبية.
لكن وبعد أن أثار المنشور الجدل، عادت فيفي عبده
في منشور وأجلت سفرها إلى
الامارات إلى تاريخ لاحق بسبب انشغالها في مصر، حسب قولها.
وقالت:"كنت أعلنت عن ايفينت ليا الشهر ده في أبو ظبي بعتذر منكم أنا
هأجل الايفينت ده لظروف انشغالي في مصر متحمسة جداً اقابل كل السيدات اللي كنت
هاشوفهم في ابو ظبي ونتغدي ونتصور مع بعض وان شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد
قريباً".