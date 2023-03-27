بعد الجدل.. الإفتاء تحسم ضجة صحة وقت صلاة الفجر





قالت دار الإفتاء المصرية، إن توقيت صلاة الفجر في مصر صحيح، مشددة على أن مواقيت الصلاة التي أقرَّها المتخصصون وما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية هي المواقيت الثابتة التي يجب الالتزام بها.

جاء ذلك ردًا على من يشككون في توقيت صلاة الفجر في مصر، ويزعمون أن الصلاة تكون في توقيت متأخر عن الموعد المحدد الذي نصلي فيها الفجر يوميا.

موعد صلاة الفجر

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها مفاده: «هل وقت الفجر في مصر صحيح؟»، قائلًا إن «بعض أنصاف المتعلمين يحاولون أن يشككوا المسلمين في صلاة الفجر وآذانها، ويدّعون أن صلاة الفجر لا تحين إلا بعد حوالي نصف الساعة أو ثلث الساعة من آذان الفجر المؤذن به».

وقال في مقطع فيديو بثته «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «كلام المشككين عارٍ تمامًا عن الصحة»، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية، منذ القرون الأولى، تتبع المسألة مع الفلكيين والمتخصصين.

وذكر أن «كبار علماء الفلك مثل ابن الهيثم والخوارزمي، لم يختلفوا أن وقت صلاة الفجر يحين، عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار يتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة»، موضحًا أنه «الرأي الذي يجمع عليه علماء الأمة ويعلمه العلماء قديمًا وحديثًا».

وأوضح أن دار الإفتاء أجرت دراسة واسعة مستفيضة استغرقت شهورًا، لجمع كلام العلماء حول الفجر، معقبًا: «ما يقال في التشكيك في آذان الفجر عبث لا حقيقة له، ولا أحد من علماء الأمة صرح بأن الفجر يكون على درجة 14 أو 16.5».

ولفت إلى أن المشككين يرصدون الفجر في جو من الضوضاء البصرية، وليس في أجواء لا ضوء يمنع الرؤية فيها، وليس فيها إلا السماء الصافية والنجوم، متوجهًا برسالة للمسلمين: «يجب على كل صائم أن يلتزم بهذا ولا نلقي عقولنا لمن هب ودب، فعلماء الأمة وأهل الفتوى في كل بلد عربي وإسلامي متفقون على موعد الفجر».

وذكر أن وقت الفجر في مصر يكون على درجة 19.5 أو 19.33، مختتمًا: «هذا أمر مستقر، هل يضل الله الأمة عن فجرها؟ ما هذه الأفكار العجيبة؟ لو رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، هو أمر فهمه العلماء ويفهم من الأحاديث النبوية وكلام العرب».