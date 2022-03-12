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بعد الاعتزال.. أول ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب الشرعي

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بعد الاعتزال.. أول ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب الشرعي

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حلا شيحة
Native
Teads
السبت، 12-03-2022 10:52 ص

في أول ظهور لها بالحجاب الشرعي بعد الاعتزال والزواج من معز مسعود، نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد غيابها عن السوشيال ميديا والإعلام لفترة.
وظهرت حلا بالصور مع بناتها، وهي تلاعبهما وتقضي وقتاً لطيفاً معهما، وكتبت موجهة رسالة بمناسبة يوم المراة العالمي: "بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت اني حابة اشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته … اد ايه دور المرأة في اسرتها و مجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اي حاجة تانية.. حابة اوجه رسالة لكل ام كوني فخورة إنك أُم و انك قادرة انك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة ،خليكي دايماً متفائلة و قوية مهما حصل، الامومة اغلي من اي حاجة ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب و الحنان و الاحتواء في زمن بقي اصعب من اللي قبله.. اعملي حاجة بتحبيها و حبي نفسك اولا.. وربي اولادك علي الاخلاق و القيم الجميلة مهما اتريقوا او قالوا او عملوا العكس".
وتعليق آخر قالت : "من اجمل الاوقات اللي بحس فيها بسعادة مع الولاد ربنا يحفظ ولادنا كلنا يارب".




 

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