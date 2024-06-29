بعد الإعلان عن «ولاد رزق 4».. عمرو يوسف: منقدرش نضحك على الناس

السبت، 29-06-2024
07:03 ص
نسمه عبد الوهاب
حل الفنان عمرو يوسف
، ضيفا على برنامج الراديو بيضحك، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة راديو 9090، اليوم الخميس، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه في فيلم ولاد رزق 3 الذي انطلق في السينما مؤخرا.
وتحدث عمرو يوسف
، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، عن الجزء الرابع من ولاد رزق بعد الإعلان عنه، قائلًا: إنه الفرق بين جزء وجزء بياخد حوالي 4 سنين فاحنا لسة بناخد نفسنا إحنا منقدرش نضحك على الناس ونديهم أي حاجة فاحنا لازم ناخد وقتنا والموضوع بياخد تركيز وشغل وبياخد تحضير كبير جدا ما قبل التصوير فأنا اتمنى يبقى فيه جزء رابع وخامس بس لازم يتعمل بتدقيق كبير.
وأضاف: كنت قلقان عشان عايز اطلع أحسن حاجة وعايز الكواليتي تطلع كويسة والدور أطلع منه أحسن ما عندي وده في أي حاجة أنا بعملها لكن أما يكون في حاجة الجزء الاول والثاني منها حققوا كل هذا النجاح العبء بيكون أصعب.
وتابع: بس بردو مش ناسي إزاي الجمهور كان حابب فكرة الفيلم فزي ما كان فيه خوف وقلق كنت متأكد أنه العمل كون جمهور وليه ناس بتحبه، وده خلاني اجمد قلبي واشتغل لأني بنيت علاقة كبيرة مع الجمهور على مدار 10 سنوات.