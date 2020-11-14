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بعد اكتشاف اللقاح.. الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر

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بعد اكتشاف اللقاح.. الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر
 
السبت، 14-11-2020 05:52 م المصريون
أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الحصول العادل في جميع أنحاء العالم على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)  "هو في مصلحة كل بلد". 
 
وقال تيدروس في منتدى باريس للسلام إن احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها ، محذرا من أنه إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح" فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم "  

وأضاف تيدروس إن "بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدما، بكميات تزيد عن ضعف حجم سكانها، مما يعرض للخطر إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لبلدان أخرى.  

وأوضح تيدروس أن مبادرة منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول إلى اختبارات " كوفيد - 19 " وعلاجاتها ولقاحاتها فى جميع أنحاء العالم، بها فجوة تمويلية تبلغ 5ر28  مليار دولار منها 5ر4 مليار " مطلوبة بشكل عاجل للحفاظ على قوة الدفع.
 

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