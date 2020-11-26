بعد اعتزالها وارتداء الحجاب.. ظهور مفاجئ لفنانة شهيرة

الخميس، 26-11-2020
09:29 ص
المصريون
ظهرت الفنانة
المعتزلة راوية صالح، بشكل مفاجئ في صورة
مع زوجها الفنان عماد رشاد
، بعد سنوات من
الاعتزال
وارتداء الحجاب
، حيث كانت إحدي أشهر الممثلات في فترة السبيعينات، وذلك
في صورة متداولة عبر مواقع السوشيال ميديا.
والفنان عماد رشاد
تزوج من زميلته الممثلة راوية صالح، التي
ظهرت في اواخر السبعينيات، وقدمت بعض الأعمال قبل أن تقرر الاعتزال
في التسعينيات والتفرغ
لحياتها الزوجية ولتربية ابنتها ياسمين وابنها نديم، وبزواجهما يعيش عماد رشاد
واسرته
بعيدا عن الأضواء والميديا ولم يحترف أي من ابنائه الفن.
عماد رشاد
من مواليد عام 1951، درس في قسم التمثيل بالمعهد
العالي للفنون المسرحية، وبعد التخرج تعرف على المخرج محمد فاضل واختاره للمشاركة للمرة
الأولى في سهرة تليفزيونية بعنوان (البيانو)، كما رشحه كل من محمود ياسين ونيللي من
أجل مشاركتهما في بطولة (مع تحياتي لأستاذي العزيز) وهو ما جعله معروفًا للجمهور.