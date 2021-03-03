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بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

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فنانة
 
الأربعاء، 03-03-2021 10:31 ص محمد فضل

فاجأت الفنانة الشهيرة أمل إبراهيم، الجميع بظهورها مرتدية الحجاب وذلك بعد حوالي 15 عامًا من اعتزالها التمثيل والابتعاد عن الأضواء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر الفنانة أمل إبراهيم، مرتدية الحجاب ورفقة زوجها، حيث لا زال الجمهور  يتذكرها ويتابع أدوارها، من خلال الأفلام والمسلسلات القديمة.
ونالت صور الفنانة المعتزلة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن اشتياقهم لأعمالها، داعين لها بالتوفيق في حياتها.
وكانت أمل قد قالت في مقابلة تلفزيونية قديمة إنها رفضت العديد من الأدوار، التي عُرضت عليها بعد الإعتزال والحجاب، وأنها قررت الإلتزام بهذا القرار، مشيرة الى أنه من الممكن أن تعود في حالة واحدة، وهي إذا طلب منها ذلك الفنان محمد صبحي، لأنه سيضعها في دور يناسبها ولا يجرح الحجاب.
وجسدت أمل إبراهيم خلال مشوارها الفني العديد من الأدوار الراسخة في أذهان المشاهدين، وكانت لها بصمات في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، على الرغم من أنها لم تقدم أدواراً رئيسية في أي من الأعمال التي شاركت فيها.



 

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