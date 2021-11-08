بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تتخلى عن الحجاب: مش قادرة عليه

الإثنين، 08-11-2021
09:25 ص
أثارت المطربة المعتزلة "حنان"
، حالة من الجدل والاستياء بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب كشفها
عن سبب عدم استمرارها في ارتداء الحجاب
، مؤكده أنها لم تستطيع الاستمرار في
ارتدائه لفترة طويلة .
وقالت حنان في تصريحات إعلامية، أنها اعتزلت الفن والشهرة عام 1999 ، وعقب
الاعتزال تحجبت لمدة 5 سنوات ولكنها لم تستطع الاستمرار في ارتداء الحجاب
.
واستطردت قائله ، " الحجاب
كان عاملي حالة صعبة جدًا ومكنتش قادرة
عليه ولما كنت ألبسه أعيط " ، مٌضيفه ، "واحد أعرفه قالي إن كل واحد في
الحياة فيه طاعة تقيلة عليه فأنا خدتها من هنا وقلت له أنا مش قادرة على الحجاب
".
تجدر الإشارة إلى أن المطربة حنان تعاملت مع العديد من الفنانين ، من بينهم
الفنان الملحن عمار الشريعي لفريق الأصدقاء ومع الفنان علاء عبد الخالق، والفنانة
منى عبد الغني، وقدمت معهم ثلاثة ألبومات مختلفة حققت نجاح كبير.