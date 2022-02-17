بعد اعتزالها.. ريهام سعيد تفاجئ الجميع: المتعة الحقيقية في طاعة الله وعبادته

الخميس، 17-02-2022
10:04 ص
وجهت الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد
، عدة رسائل غامضة لأشخاص، تسببوا في أذيتها،
من خلال حسابها على "إنستجرام".
وبدأت ريهام سعيد
رسالتها المطولة بقول: "حسبي الله ونعم والوكيل في
كل مفتري وفي كل أفاق ساهم أنه يقضي علي مجهود ناس استمر لسنين طويلة".
وأردفت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم أنه يصدر فكره غلط
عني وعن شخصيتي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد جاب سيأتي عشان يشدني لمشكلة
وأطلع في الآخر بتاعت مشاكل لما يكون ليه رد فعل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل
واحد غلط فيه من غير سبب عشان كل ذنبي أني نجحت".
وتابعت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وقفت جنبه واتخلي عني في
وقت شده وعارفاهم بالاسم ومش هنسى، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما يعرفنيش
وقال كلمة وحشة عني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل صحفي كتب خبر في عز أزمتي عشان
يقضي على شغلي واسمي".
وهاجمت ريهام من تسببوا في وقف برنامجها، ما نجم عن ذلك موت أطفال لا ذنب
لهم قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اتسبب أن أطفال ماتت كل ما كان
البرنامج بيقف، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد كتب بوست شتيمه عن جهل لما سمع
وماشافش المهم أن كل دول فاهمين أنهم انتصروا غلطانين".
وأكملت : "أنا صحيح اعتزلت لكن انتوا كل يوم بتعرفوني قد ايه أنا
ناجحة ومهمة و شاطرة، عرفتوني قيمة الحياة الحقيقية وهي الزوج و العيلة والأولاد
عرفتوني أن المتعة الحقيقية في طاعة الله وعبادته".
كما وجهت ريهام رسالة لمن تسببوا في حبسها: "شكرا لكن اوعوا تستهونوا
بحسبي الله ونعم الوكيل والله الحق راجع والأذى راجع تالت و متلت. اما بقي اللي
رماني في السجن ظلم ده حسابه عند ربنا عسير أنا أم سبت ابني عنده شهر من غير رضاعة
من غير ما أعمل أي حاجة".