الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
توقيت مصر 16:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة هذا المخرج

بعد ارتفاعه.. الدولار يعود للتراجع أمام الجنيه

بالفيديو.. زلزال يتسبب في فرار أعضاء البرلمان السلوفيني

إجراء عاجل من جامعة دمنهور لطالب التجارة المفصول

الصحة تطالب بعمل المسحة بسرعة في هذه الحالة

بعد السلعوة .. حيوان مفترس آخر يهاجم قرية " بهجورة "

الرئيس يصدق علي حركة ترقيات التمثيل التجاري

مفاجأة صادمة تكشفها روسيا عن أرقام وفيات "كورونا"

الصحة العالمية تحذر من جائحات مستقبلية خطيرة

مسجد باريس ينسحب من المجلس الوطني لهذا السبب

ADS
 

بعد ارتفاعه.. الدولار يعود للتراجع أمام الجنيه

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-12-2020 04:07 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجغًا ملحوظًا عقب تسجيله ارتفاعًا لافتًا يوم أمس.

وانخفض سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس، قرشا واحدا مسجلًا 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

كما انخفض السعر في بنك الإسكندرية قرشًا واحدًا أيضًا مسجلًا 15.67 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع. وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع. وبقي ثابتا في البنك الأهلي المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وحافظ على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي البركة، و التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

المخرج السوري حاتم علي

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة هذا المخرج

البرلمان السلوفيني

بالفيديو.. زلزال يتسبب في فرار أعضاء البرلمان السلوفيني

طالب تجارة دمنهور

إجراء عاجل من جامعة دمنهور لطالب التجارة المفصول

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الدولار أمام الجنيه

الدولار ينتفض ويرتفع بشكل لافت أمام الجنيه

الدولار والجنيه

أسعار متفاوتة للدولار أمام الجنيه اليوم

الدولار مقابل الجنيه

نزيف حاد للدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

أرشيفية

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذه الأرقام المرتفعة

حمدي الميرغني

فنان شهير جدا .. تعرف على خال حمدي الميرغني نجم مسرح مصر