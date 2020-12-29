بعد ارتفاعه.. الدولار يعود للتراجع أمام الجنيه

الثلاثاء، 29-12-2020
04:07 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
تراجغًا ملحوظًا عقب تسجيله ارتفاعًا لافتًا يوم أمس.
وانخفض سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس، قرشا واحدا مسجلًا 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.
كما انخفض السعر في بنك الإسكندرية قرشًا واحدًا أيضًا مسجلًا 15.67 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار
على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
في بنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
وبقي ثابتا في البنك الأهلي المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
وحافظ على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار
ثابتا في بنكي البركة، و التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.