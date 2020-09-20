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بعد اختبار الحمل.. البلوجر بدر خلف يرتدي الحجاب: سر سعادتي

البلوجر بدر خلف يرتدي الحجاب : سر سعادتي
بعد اختبار الحمل.. البلوجر بدر خلف يرتدي الحجاب : سر سعادتي
الأحد، 20-09-2020 12:51 م عبد القادر وحيد
أثار البلوجر وخبير الموضة بدر خلف الجدل مجددًا بعد ظهوره وهو يرتدي الحجاب.
وظهر خلف وهو يرتدي الحجاب، حيث علق على الصورة بالقول: حجابي سر سعادتي.. لتنهال عليه التعليقات الساخرة والناقدة التي أكدت أنه يبحث عن الشهرة وجذب المتابعين على حسابه.
يذكر أن خلف قام قبل يومين بنشر صورة له يدعي خلالها قيامه باختبار حمل ومرة أخرى يشتكي من آلام الدورة الشهرية ما أثار دهشة المتابعين وسط مطالبات بمحاسبته قانونيًا.
وقد علق خلف على اختبار الحمل، بالقول: "صباح الخير، مفيش مبروك".
وعقب تعليقه سخر منه المتابعون حيث علق أحدهم: "مبروك بدرية، نحن في 2020 كل شيء جايز، هي الولادة امتى؟.
يذكر أن آخر أزمات البلوجر بدر خلف كانت على السوشيال ميديا، حينما قام بنشر صورة بروفايل يمحو من خلالها الشارب والذقن بالأدوات التجميلية، وظهر بشعر بني قصير وناعم مع وضع المكياج.
 

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