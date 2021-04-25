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بعد ابنته.. إصابة حسام البدري بفيروس كورونا

حسام البدري
حسام البدري
 
الأحد، 25-04-2021 03:32 م محمد فضل
أُصيب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التي أجراها عقب إصابة نجلته بفيروس كورونا.

ويخضع المدير الفني للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

كان شادى الجيلانى المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أعلن قبل أيام عن إصابة ابنة الكابتن حسام البدرى المدير الفنى لـ منتخب مصر بفيروس كورونا المستجد .

وتعرضت نجلة البدرى للإصابة بفيروس كورونا بالقاهرة حيث تقضى أجازة بعد عودتها من كندا.
 

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