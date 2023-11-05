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بعد إيناس السقا.. استشهاد فنان شهير رفقة عائلته في قصف للاحتلال بغزة

elaosboa16285
الشهيد
الأحد، 05-11-2023 01:04 ص


أعلنت صفحة وزارة الثقافة الفلسطينية عن وفاة فنان شهير وزوجته وبعض أطفاله نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

واستشهد الفنان طارق ضبان هو وزوجته وبعض أطفاله إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت أسرة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عن استشهاد نجلها إبراهيم بعد ساعات من استشهادها.

وكانت أعلنت عدد من المواقع الفلسطينية عن وفاة فنانة شهيرة وابنتيها لين وسارة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

وتم التعرف على جثمان الفنانة إيناس السقا في مستشفى الشفاء بغزة.

إيناس السقا كانت من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

وقدمت إيناس السقا أكثر من عشرة أعمال منها “الدب”، “في شي عم بيصير” ومثّلت للأطفال في أعمال عديدة.

يذكر أن كتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها  إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

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