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بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

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السبت، 05-02-2022 11:01 ص


اعتذر الفنان باسم سمرة، لجمهوره عن عدم توفيقه في صياغة مساندته للفنان محمد صبحي في خلاف الأخير مع تركي آل الشيخ، وورد الاعتذار في منشور كتبه عبر حسابه بموقع "فيسبوك".
ونشر باسم سمرة صورة له وهو ممسكا بعلم مصر عبر حسابه بتطبيق "انستجرام"، وعلق: "كل الحب والتضامن للفنان النجم محمد صبحي، ولكل فنان مصري، ولكل فنان في الوطن العربي، كما أدعم نقابة المهن التمثيلية ممثلة في النقيب الدكتور أشرف زكي، ومعذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان القدير محمد صبحي، وهذا نابع من حبي وغيرتي على الفن العربي، وكل الحب لجمهوري في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعبا وحكومة".
ويأتي هذا الاعتذار بعد منشور لباسم سمرة قال فيه: "بكل الحب دعم للفنان المشخصاتي محمد صبحي، ولكل أصدقائي المحبين، اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله على قفاه. ولكل أصدقائي المَعلمين انتوا عارفين هتعملوا أيه".
على إثر ذلك، قامت منصة "شاهد" السعودية، التي يعد تركي آل الشيخ أحد المستثمرين فيها، بحذف كل ما يخص مسلسل "منورة بأهلها" قبل ساعات من العرض.
وأكد العديد من الصحفيين بأن حذف الدعاية للمسلسل وما تبعه من عدم بث المسلسل، جاء كردة فعل على تصريحات بطل المسلسل، باسم سمرة، التي أعلن فيها عن تضامنه مع الفنان محمد صبحي، بعد أن وصفه آل الشيخ بـ"المشخصاتي".
 

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