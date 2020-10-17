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بعد إهانة نجل أصالة له .. رسالة نارية من طارق العريان

طارق العريان
بعد إهانة نجل أصالة له .. رسالة نارية من طارق العريان
 
السبت، 17-10-2020 08:17 ص أحمد عادل شعبان
أثار المحرج طارق العريان جدلا بعد رسالة غامضة كتبها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العريان في رسالة عبر انستجرام: لا تبالي بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح لأنها مضيئة.

وكان خالد أيمن الذهبي نجل أصالة هاجم العريان وكتب رسالة قال فيها: أخبرني.. هل تقضي وقت كاف مع عائلتك؟ الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته
لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيا، أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك
المفضل، لذلك اصنع لي معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا، أملأ
هذا الفراغ سريعا من أجلي.
 

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