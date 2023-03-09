



شاركت الفنانة هالة صدقى ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام خلال حفل الموسيقار هاني شنودة بالرياض في السعودية.

وظهرت هالة صدقى ، باطلالة مثيرة للجدل وعرضتها لبعض الانتقادات ، مرتدية توب شفاف .

وكانت الفنانة الهام شاهين ، تعرضت لبعض الانتقادات من قبل خلال تواجدها ب منتدى الإعلاميات العرب وندوة عن دورالإعلام الرقمى فى دعم و تعزيز مشاركة المرأة مجتمعيا.

حيث أثارت إلهام شاهين الجدل من خلال إطلالتها الجريئة التى عرضتها لبعض الانتقادات من رواد السوشيال ميديا ،حيث ظهرت مرتدية توب شفاف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.









