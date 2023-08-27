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بعد إلغاء متابعتها.. شريف منير يفاجئ الجميع بتعليقه على ما فعلته ابنته

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شريف منير
الأحد، 27-08-2023 12:27 ص

رد الفنان شريف منير، على الهجوم الذي تعرضت له ابنته اسما بعد حلاقة شعرها زيرو، في مقطع فيديو.

ونشر شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام قال فيه: "مساء الخير، باكل سمك مشوي ورز أبيض، إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته".

 

واستكمل:"تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة، إوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم.. دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها".

 

وأوضح منير: بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي، بس قبل ما الإخوة السادة الملايكة الصالحين اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، وبيقولوا تاخد التريند وجاتها البلاء في شكلها وبيقولوا أبوها معرفش يربيها، لا أنا بنتي متربية كويس جدًا بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه، المهم إنها متكونش بتأذي حد".

 

واستكمل: "قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكو واتفرجوا على عيلتكو وعلى إخواتكو وعلى الناس اللي حواليكو قبل ما تنتقدوا وتغلطوا وتقولوا متربتش بـ 3 تعريفة أو بربع جنيه تربية، لا أنا بنتي متربية كويس جدًا".

 

وكشف: "بحب آكل السمك والرز بإيدي حتى في المحلات الفخمة جدًا تفتكروا دي قلة أدب مني ولا مفيش إتيكيت؟ على العموم ريحو نفسكو واهدوا شوية؛ لإن اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب هي مغلطتش في حد فيكو ومغلطتش في نفسها وبعدين بنتي عندها 36 سنة وأم وعندها بنوتة ومسئولة عن نفسها.. وأنا أب مسئول إني أحميها وهي حرة في تصرفاتها".

 

واختتم: "أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها،المهم إننا مش بنضر حد، سلام عليكم".

 

وأثارت أسما شريف منير الجدل بمجرد ظهورها في مهرجان القاهرة للدراما وهي حليقة الرأس بعد قيامها بحلاقة شعرها في مقطع فيديو على انستجرام.

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