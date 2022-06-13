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بعد إلغاء حفلها.. اتهامات متبادلة بين نوال الزغبي ودار الأوبرا المصرية

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بعد إلغاء حفلها.. اتهامات متبادلة بين نوال الزغبي ودار الأوبرا المصرية

Nawal-Al-Zoghbi-3
نوال الزغبي
Native
Teads
الإثنين، 13-06-2022 10:08 ص


ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على البيان التوضيحي الأخير الذي أصدرته دار الأوبرا المصرية بعد إعتذار نوال الزغبي عن إحياء الحفل المقرر.
وقالت نوال الزغبي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "رداً على بيان نقابة العاملين في دار الأوبرا المصرية المرفوض والمستغرب واللا مسؤول والذي حاولوا فيه تبرير أخطائهم واللا مهنية لديهم.
 اعتذرت عن إقامة الحفل في الأوبرا بعد الفوضى التي حصلت في عملية الحجوزات حيث تم فتح باب الحجز عبر موقعهم الرسمي لـ 24 ساعة، وتم حجز 400 بطاقة، بعدها تم إقفال الحجز لأربعة أيام، وعند استفسارنا تم فتح الحجز ثانية ثم قاموا بإيقافه مرة جديدة وفتحه وإقفاله والتلاعب فيه عن قصد.
 هذا التقصير المسيء واللامهنية والإساءة المتعمدة دفعني لإلغاء الحفل والاعتذار عن المشاركة. اقتضى التوضيح".

وأتى رد نوال الزغبي على هذا البيان من دار الأوبرا المصرية الذي ادعى أن حفلها لم يكن مدرج ضمن نشاطات النقابة الحالية، والبيان هو : "توضح اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية أن حفل الفنانة نوال الزغبي والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 يونيو بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي وبعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية والتي يصعب فيها التوقيع علي أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة وهو ما يعتبر "قوة قاهرة" يستحيل معه إقامة الحفل في موعده.
وتؤكد اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية عدم مسئولية إدارة دار الأوبرا المصرية عن الحفل المشار إليه وأنه غير مدرج ضمن نشاطها الفني وإنما هو حفل خاص بنقابة العاملين كما تؤكد الجنة النقابية رئيسيا وأعضاء عن كامل احترامها للفنانة نوال الزغبي وما تقدمه من فن".
 

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