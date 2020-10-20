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بعد إقالتها .. مديرة مدرسة بالدقهلية: " حاسة بكسرة نفس "

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صورة من الواقعة
 
الثلاثاء، 20-10-2020 10:57 ص إيمان هاني


روت كريمة محمود، مديرة المدرسة التي أقالها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بسبب عدم نظافة المدرسة ، تفاصيل الواقعة ، قائلة : "ما حدث لي من قبل المحافظ يعتبر إهانة في وجه كل معلم، ما حدث اغتيال نفسي، أنا حصل لي كسرة نفس، أنا عايشة في كابوس من يوم ما الموضوع ده حصل، أنا مربية أجيال، ما ينفعش أتعامل بالطريقة دي".
وأضافت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بأنه بعد انتشار الفيديو أصبحت تخشى السير في الشارع، معقبة: "أنا سايبة بصمة في كل بيت، ودلوقتي أخشى السير في الشارع".
وتابعت : "أنا حاسة بولادي، دول شباب وفي مناصب كويسة، لما يشوفوا والدتهم بالطريقة دي، ومسؤول كبير يهينها بهذه الطريقة، من الطبيعي أن يتأثر أولادي نفسيًا ومدارس دكرنس كلها في الدقهلية، حاسين بالإحباط والإهانة".

 

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