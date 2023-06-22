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بعد إعلان ترشحه للرئاسة.. توفيق عكاشة يعلن دعمه لـ فؤاد بدراوي

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توفيق عكاشة
الخميس، 22-06-2023 12:26 م

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، دعم ومساندة فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في الانتخابات الداخلية للحزب، وذلك بعدما أعلن "بدراوي" ترشحه لرئاسة الجمهورية التي تجرى في 2024، بالتزامن مع رغبة آخرين من داخل الحزب في الترشح أيضا.

 

ودعم "عكاشة" يأتي تعليقا على مطالبة "بدراوي" للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بتحديد موعد لدعوة الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية"، لاختيار ما بين المرشحين الوفديين الذين لديهم رغبة في خوض الانتخابات الرئاسية، حيث نص بيانه على "أعلن ترشحي أمام من لديه الرغبة من زملائي أعضاء الهيئة العليا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية".

 

وقال عكاشة في منشور عبر صفحته على "تويتر"، :"‏إلى الأخ العزيز فؤاد بدراوي، هذه رسالتى لك أمام كل الناس، أنا مستعد اطوف معك فى جميع المحافظات التى بها لجان لحزب الوفد لمساندتك فى الانتخابات الداخليه لحزب الوفد، فهذه هى الأصول والمبادىء والقيم التى تعلمناها فى عائلاتنا وفى بيوتنا بيت عكاشه وبيت الفقى بالرغم من أننى لست عضوا فى الحزب".

 

وكان فؤاد بدراوي، أعلن ترشحه رسميا على منصب رئاسة الجمهورية، في الانتخابات المقبلة.

 

ونص بيان أصدره منذ ساعات على: نزولًا على رغبة زملائي وإخوتي وأخواتي من أعضاء الهيئة الوفدية الكرام، الذين تواصلوا معي على مدار الأيام القليلة الماضية، وطالبوني بأن أكون ممثلًا عنهم وباسمهم وتحت راية الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، ورضوخًا لهذه الرغبة وهذه المطالب التي هي تكليف وليس تشريف، وأمانة في عنقي قررت الآتي:

 

أولًا:- إعلان ترشحي أمام من لديه الرغبة من زملائي أعضاء الهيئة العليا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

ثانيًا:- أطالب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بتحديد موعد لدعوة الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" المحترمة، لاختيار ما بين المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

 

ثالثًا:- أطالب رئيس الحزب الالتزام التام بتحصين الهيئة الوفدية، وذلك وفقًا لقرار الهيئة العليا السابق بعدم إضافة أو حذف أي من أسماء الهيئة الوفدية الذين تم دعوتهم يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ لاختيار الهيئة العليا.

 

رابعًا:- أطالب رئيس الوفد، أنه في حالة موافقة الهيئة العليا على خوض انتخابات الرئاسة فتح باب الترشيح لمن يرغب من أعضاء الهيئة العليا للترشح، وذلك كما جاء في لائحة النظام الداخلي للحزب المادة ١٩ مكرر والتي تنص علي الآتي:-

 

وأضاف: إذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، تدعى الهيئة الوفدية لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السري.

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