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بعد إعلانها عدم شرب المياه 17 عاما.. جمال شعبان يرد على سماح أنور

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سماح انور
Native
Teads
الأحد، 18-09-2022 12:56 ص نسمه عبد الوهاب
علق الدكتور جمال شعبان استشاري قلب واوعية دموية، على تصريحات الفنانة سماح أنور، التي قالت فيها إنها لم تتناول المياه منذ 17 سنة كاملة.
وقال شعبان في تصريحات عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "يا نجمة دي يمكن كرامة، خاصة بحضرتك، ربنا يزيدك بركات وكرامات، لكن الأشخاص العاديين اللي زينا، ما يقدروش يستغنوا عن المياة، لأن جسم الإنسان، 60% من وزنه مياه، و90% من الدم مياه، والواحد محتاج 2 لتر مياه يوميا على الأقل".
وأضاف شعبان: "أقصى مدة يحتملها الإنسان، بدون مياه بضعة أيام من 3 إلى 10، ولو وقفنا في الهوا بدون شرب المياه، الجلد عندنا هينشف مش هيمتص مياه.. قال تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي».. إنهم يدعون إلي طب جديد".
 

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