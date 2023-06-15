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التقى بأمه وشقيقته.. تفاصيل آخر ليلة لـ محمد عادل قبل إعدامه

بعد إعدامه.. والدة محمد عادل تفقد النطق ونقلها إلى المستشفى

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والدة محمد عادل
الخميس، 15-06-2023 08:54 ص

 

أفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة الذى نفذ فيه حكم الإعدام، أمس الأربعاء أن والدته تم نقلها إلى المستشفى فاقدة النطق عقب تعرضها لوعكة صحية.

وكشفت المصادر – حسب وسائل إعلام- المقربة من  أسرة محمد عادل أصرت على عدم إخبارها بموعد تنفيذ الحكم إلى اللحظة الأخيرة وفور علمها انهارت وفقدت القدرة على النطق وتم نقلها إلى المستشفى.

وكان أهالي محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى، شيعوا جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح  الأربعاء، داخل سجن جمصة بالدقهلية.

كان سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، قد شهد تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف، صباح الأربعاء، بعد رفض الطعن المقدم منه على حكم إعدامه، وتم إخطار أسرته لاستلام الجثمان.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها يوم السبت الماضي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من خالد البري المحامي، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام لحين عرض المتهم على الطب النفسي.

 

 

وفي 6 يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وأيدت قرار إعدامه.

 

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم محمد عادل عوض الله إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، وذلك لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

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