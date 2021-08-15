بعد إصابته بفيروس خطير.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذا الأمر

الأحد، 15-08-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر الإعلامي شريف
مدكور متابعيه علي مواقع التواصل الاجتماعي من تناول الطعام والشراب الملوث بسبب
معاناته الشديدة بعد إصابته بمرض الصفرا
ء " فيروس إيه" .
و قال شريف في تحذيره
علي صفحته الرسمية علي" الفيسبوك":" كنت خايف من الكورونا
جالي الصفرا
.. الحمد
الله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود".
جدير
بالذكر أن الصفرا
مرض يحول البشرة وبياض العين إلى اللون الأصفر، غالبًا ما يصاب الأطفال
حديثو الولادة به لكن البالغين يمكنهم ذلك أيضًا، وهي تحدث عندما يكون هناك الكثير
من البيليروبين، وهو مادة صفراء برتقالية في الدم، يوجد في خلايا الدم الحمراء، عندما
تموت هذه الخلايا يقوم الكبد بترشيحها من مجرى الدم، ولكن إذا حدث خطأ ما وتعذر على
الكبد مواكبة ذلك، يتراكم البيليروبين ويمكن أن يتسبب في ظهور البشرة باللون الأصفر،
و في بعض الأحيان، قد لا تظهر على الشخص أعراض، وقد يتم اكتشاف الحالة عن طريق الخطأ
و تعتمد شدة الأعراض على الأسباب الكامنة ومدى سرعة أو بطء تطور المرض.