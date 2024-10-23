



كشف متهمان من الذي أخلي سبيلهم في واقعة فبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا، تفاصيل مثيرة في أول ظهور لهما بعد الحكم.

وقال نجل التربي المتهم في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا بعد إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس 3 سنوات، : أنا سعيد جدا بقرار إخلاء سبيلي.

ومن جانبها، أكدت إحدى المتهمين أن الفرحة لا تسعها بخبر إخلاء سبيلها وباقي المتهمين: إحنا معملناش حاجة وعملنا خير وربنا كرمنا بإخلاء السبيل، وابن خالي لقي العمل ده اديناه لمؤمن زكريا وكل اللي يجيبه ربنا كويس.

وقررت جهات التحقيق،إخلاء سبيل 3 من المتهمين في واقعة فبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا ومغادرتهم من قسم شرطة الخليفة.

وسيطرت حالة من الفرح على وجوه أهالي المتهمين عقب خروجهم من قسم شرطة الخليفة، بعد سداد الكفالة المقررة عليهم من المحكمة وقدرها 5 آلاف جنيه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسجن 3 سنوات للمتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين صدور حكم الاستئناف.