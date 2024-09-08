بعد إحالته للمفتي.. حسم مصير قاتل 3 مصريين في قطر





تنظر اليوم محكمة الجنايات بالعباسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر، بعد إحالته لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

أدلى المتهم بقتل 3 مصريين في قطر باعترافات تفصيلية حول الحادث، عقب القبض عليه

وقال المتهم بقتل 3 مصريين في قطر «أنا سافرت قطر عشان أحضر كأس العالم، وبعدين قررت إني أهرب هناك، وفضلت موجود في قطر، وحاولت أدور على أي شغل لكن فشلت، وفضلت قاعد في الشوارع لحد ما قابلني 3 شباب إسمهم عبدالسلام وجمعة وعلي، وعرفوا حكايتي وقالولي إحنا ولاد بلد واحدة وهناخدك معانا الشقة».

وتابع المتهم ت.م في التحقيقات أمام نيابة حوادث شرق القاهرة «أنا قولتلهم مش معايا أي فلوس خالص، ومش لاقي مكان أنام فيه وروحنا الشقة كلنا، وجابولي أكل وبعدين قالولي هنحاول نشوف لك شغل، وساعتها عبد السلام وعلي كانوا بيدورا على شغل عشاني، لكن جمعة كان ديما قلقان مني ومش مرتاح لوجودي وفضلت قاعد معاهم لحد نهاية شهر رمضان».

وأضاف قاتل 3 مصريين في قطر باعترافاته «في أخر رمضان بلغوني أنهم مش لاقيين شغل وأنا لازم أرجع، وأنهم هيساعدوني في الرجوع وفعلا جمعة راح حجز لي تذكرة سفر للقاهرة، ورجع قالي إن ميعاد السفر رابع أيام عيد الفطر الساعة 6 الصبح، وبعدها خططت لارتكاب الجريمة عشان أسرق فلوسهم وأهرب».

وتابع قاتل 3 مصريين في قطر قائلا «قبل السفر بكام ساعة روحت مسكت آلة حادة وقتلت بيها عبد السلام وأخوه جمعة وهما نايمين، وجمعت كل الفلوس والموبايلات بتاعتهم، وجيت أهرب لقيت علي صاحبهم داخل روحت قتلته هو كمان، وحطيت الجثث في أوضة وأخدت كل حاجة، وقعدت نضفت البيت كويس، وخرجت على المطار عدل وأول ما خرجت من مطار القاهرة أتقبض عليا».