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بعد إجراء حوار معها.. إعلامي يهاجم نيللي كريم: «نكدية وتعبتني»

Nelly_Karim
نيللي كريم
Native
الثلاثاء، 09-11-2021 03:00 م

تعرضت الممثلة نيللي كريم لهجوم من الإعلامي التونسي الهادي الزعيم ، حيث عبر الأخير عن ندمه بعد استضافتها في برنامجه الإذاعي.
ووصف الهادي حواره مع نيللي بأنه كان نكدي جدا، مشيراً إلى أن الحوار كان مرهقاً ومتعباً ونكدياً، ولم يخرج منه بأي كلمة، أو معلومة جديدة يطرحها للجمهور، بل كانت معظم الأحاديث معروفة في الأوساط الفنية والشعبية على حد سواء.
الجدير بالذكر، أن كريم تستعد لتصوير مسلسل "أحوال شخصية" الذي ستشارك به في السباق الرمضاني القادم 2022، وهو يناقش قضية اجتماعية مستوحاة من الواقع.
 

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