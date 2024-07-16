بعد أيام.. وقف انقطاع الكهرباء نهائياً في هذا الموعد





قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال نهائيًا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 22 يوليو 2024.

وأضاف المصدر، في تصريحات نقلها "مصراوي"، إن ذلك يأتي بالتزامن مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو وبداية الأسبوع الرابع.

وأوضح المصدر، أن وزارة البترول وفرت 170 ألف طن مازوت من أجل ضخها لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب انتظام وصول شحنات الغاز المسال من الخارج، فضلًا عن استقرار ضخ الغاز الطبيعي من دول الجوار.

ويأتي ذلك تطبيقًا لوعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنهاية شهر يونيو الماضي، والذي تحدث عن وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024.