بعد أيام من نفي وفاتها.. رحيل فنانة شهيرة بعد تعفن دمها

الخميس، 07-01-2021
11:54 ص
المصريون
بعد حالة الجدل التي انتشرت عبر السوشيال ميديا خلال
الأيام الماضية، بعد تداول أنباء عن وفاة فنانة
شهيرة قبل أن يخرج المتحدث باسمها
وينفي هذه الأنباء، أعلنت المستشفى
عن وفاة
ها متأثرة بمضاعفات صحية، أدت إلى تعفن الدم
.
حيث تأكد وفاة
النجمة العالمية تانيا روبرتس، التي شاركت
روجر مور بطولة آخر أفلامه في سلسلة جيمس بوند وكانت إحدى نجمات مسلسل «ذات سيفينتيز
شو»، عن 65 عاماً إثر مضاعفات صحية.
وكان الناطق الإعلامي باسمها مايك بينغل نفى وفاة
ها يوم
الأحد الماضي، مشيراً إلى أنها ترقد بين الحياة والموت في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس،
قبل أن يعود ويؤكد وفتها.
وبحسب ما تمّ تداوله
في الصحف العالمية، فإن روبرتس توفيت إثر التهاب في المجاري البولية تمدد إلى الكليتين
وأعضاء أخرى مما أدى إلى تعفن الدم
، ووفق ما أوضح بينغل.