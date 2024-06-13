



رد الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، على لقب "جوز نيللي كريم"، وذلك بعد أيام من انفصالهما.

وقال "عاشور" ببرنامج "تفاصيل" حول هذا الأمر : "أنا معروف في العالم بتاعي لكن مرة واحدة طلعت لعالم كبير جدًا؛ لأن العالم بتاعها أكبر مني بكتير جدًا، والناس عارفة أني أحرف واحد في الاسكواش وأنا اخترعت ضربة جديدة في الاسكواش من كتر ما أنا بحب اللعبة، وكنت بلعب ماتشات استعراضية أكتر من الماتشات العادية في كل مكان في العالم وخاصًة الدوري الألماني».

وتابع: "معرفتش أطلع منها إزاي، فجأة بقيت زوج نيللي كريم، والخبرات دي أنا اتعلمت منها، أنا بضيف للي معايا واللي معايا بيضيف ليا، وفي الوقت ده أنا زودتها في حاجات وهي زودتني حاجات، ومقدرش أزعل وأقول الوقت ده كان وحش؛ لأنه كان وقت حلو" .

وأضاف، أنه معروف في العالم الخاص به، ولكن بعد زواجه من الفنانة نيللي كريم ازدادت شهرته نظرا لجماهيريتها الكبيرة في مصر والوطن العربي.



