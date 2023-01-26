بعد أيام من طلاقها ووفاة زوجته.. صورة إعلامية شهيرة مع عبدالله رشدي بالحجاب تثير ضجة

فتحت الإعلامية إسراء خطاب، النار على الداعية عبد الله رشدي، بعد نشر صورة جمعتهما سويا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وانتشرت هذه الصورة كالنار في الهشيم، وتكهن الجمهور بوجود علاقة تجمعهما سويًا، فيما أثارت الصورة حفيظة عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، لا سيما أنها ظهرت بعد أيام قليلة من وفاة زوجة الداعية.وفي حوار صحفي مع موقع "العين الإخبارية" الإماراتي هاجمت عبد الله رشدي هجوماً شديداً خلال حديثها، مؤكدة أن علاقتهما لم تتخط حدود الصداقة العادية، نافية بذلك كافة ما يتردد حول ارتباطهما.وأكدت "خطاب" أنها كانت على تواصل مع عبدالله رشدي للتشاور في مشاريع كانت ستجمعهما، لافتة إلى أنها لن تتزوج في الفترة الحالية لأنها مازالت في فترة "العدة" بعد طلاقها.ووجهت "إسراء خطاب" رسالة شديدة اللهجة لأى شخص يقوم بتجاوزات معها أو يقوم بترويج أى عقد زواج عرفي يجمعها بعبدالله رشدي.وإلى نص الحوار:- هاجمت عبدالله رشدي عبر صفحتك الشخصية على "فيسبوك".. ما سبب ذلك؟بسبب انتشار صورة جمعتني به على مواقع التواصل الاجتماعي، وما حدث بسبب هذه الصورة وضعني في موقف حرج، فأنا لا أعلم من هي السيدة التي تدعى "جيهان" التي سبق واتهمته اتهامات أخلاقية، ولا أعلم هل علاقتهما حقيقة أم لا؟ ولا أعلم من منهما مظلوم في هذه القصة.- ما نوع العلاقة التي تجمعك بالداعية عبدالله رشدي؟تربطنا علاقة صداقة عادية جداً أو أقل من العلاقة العادية، فهو ليس صديق مقرب لي ولا يوجد بيننا أى علاقة تثير الجدل أو الشبهات.- هل تتواصلا باستمرار؟تواصلت معه بعد وفاة زوجته، وقمت بتقديم واجب العزاء له تليفونيًا، وتحدثنا عن مشاريع كانت قد تجمعنا سويًا .- ما هي طبيعة عملك؟أنا أعمل مذيعة في قناة الشمس الفضائية.- صداقتكما أقل من العادية.. هل ذلك يحتم عليكِ الذهاب لتعزيته؟ذهبت بدافع الإنسانية بسبب حزني على الوضع الذي كان فيه بعدما فقد زوجته، وأصبح مسؤولاً عن 4 أطفال، ولذلك ذهبت لأقوم بمؤازرته في هذه الفاجعة، ونشرت هذه الصورة وقمت بالدعاء له.- ما تفاصيل الصورة التي جمعتكما سويًا؟هذه الصورة هو من قام بالتقاطها من هاتفه الخاص، وأنا لم أطلب منه التصوير معًا، وهو من أرسل لي هذه الصورة، ولدي إثباتات على ذلك.- يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أنك تزوجتي من عبدالله رشدي؟هذا الأمر لم يحدث نهائيًا، ولا يجوز أن يحدث معي حالياً، لأنني ما زالت في فترة العدة، فانفصالي عن زوجي السابق تم من وقت قريب جدًا، وإذا خرج ما يفيد زواجي من عبد الله رشدي سأقاضي من يروج لذلك مهما يكن حتى لو كان طرف ثالث.- من الطرف الثالث الذي تقصديه؟لا أعرف من هو الذي قام بترويج الصورة. وأوجه رسالة لهذا الطرف، وأحذره من أى تجاوز معي، وفي حالة إخراجه أى وثيقة زواج عرفي تجمعني بعبد الله رشدي ستكون مزورة وسأقوم بمقاضاته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.- هل تواصلت معك السيدة التي تدعى "جيهان"؟لا لم تتواصل معي، ولكن بعد انتشار الصورة وصلتني مكالمات ورسائل بها تهديدات كثيرة، من أشخاص لن أقوم بالإفصاح عن أسمائهم، وهو يعلمهم جيداً.- ما رد عبدالله رشدي على هذه الشائعة؟تواصل معي، ولكنني لن أفصح عما قاله لي، ولن أتحدث على لسانه بأى تصريحات، ولكنه لن يظهر الحقيقة أبداً ولن يوضح شكل علاقتنا.