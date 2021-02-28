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بعد أيام من طلاقها..فنانة شهيرة تصدم الجميع وتظهر «كما ولدتها أمها»

فنانه
كيم
 
الأحد، 28-02-2021 11:23 ص محمد فضل - متابعات

بعد أيام من تقدمها بأوراق الطلاق رسميًا، من زوجها المغني كاني ويست، بعد زواج دام " 7 سنوات"، أثمر عن "أربعة" أطفال، صدمت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان الجمهور بنشرها صورة بها بدت فيها عارية بالكامل "كما ولدت أمها"، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كيم كإمرأة عزباء بعد تقدمها بأوراق الطلاق من زوجها النجم كانيي ويست، بإطلالة دون ملابس، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، وأكد البعض أنها ستأخذ حريتها أكثر خلال المرحلة القادمة فيما قال آخرون أنها تكيد زوجها بهذه الإطلالة.
وبعد ساعات عادت كيم ونشرت في صفحتها على "تويتر"، صورًا أطلت فيها بمايوه فاضح وقميص باللون الأبيض.
يذكر أن عدسات كاميرات الباباراتزي إلتقطت أمس صوراً لكيم كارداشيان في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأميركية، حيث توجهت لتناول العشاء مع شقيقتها كورتني وصديقتها المقربة لا لا أنتوني ومساعدتها السابقة ستيفاني شيفرد.


 

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