بعد أيام من زواجهما.. زوجة حسن شاكوش تطلب الطلاق





استضافت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان الشعبي حسن شاكوش، وزوجته ريم وذلك في الحلقة الخامسة من برنامجها "العرافة"، المعروض عبر فضائية "النهار"، اليوم الإثنين.

وأثار "شيخ العرافين" شكوك زوجة شاكوش، مفجرًا مفاجأة غير متوقعة، وهي زواج حسن شاكوش من أخرى على زوجته الحالية، قائلًا: "عارف ان عنده فيلا في التجمع؟ وقالك على الجوازة، والعربية اللي جابها؟.

وأضاف: "عنده عروسة هو ماقلكيش يا ريم، ما تقول يا حسن، هو متجوز يا ريم مش متجوزك انتي، حسن متجوز واحدة تانية".

وحاول شاكوش الرد سريعًا لحل المشكلة، قائلة: "أنا كنت داخل مشروع جواز والبنت من التجمع وكلمت ريم عنها وكانت عارفة قبل ما اتجوزها"، لترد ريم قائلة: "أنا معرفش حاجة.. أنت طلعت متجوز في التجمع".

وانهارت ريم قائلة: "خلاص حصل خير هو موضوع وانتهى، أنا بتكلم عن موضوعي أنا"، ليرد عليها حسن قائلًا: "يعني إيه بقى انهي موضوع انتهى"، لتكمل ريم :"بعدين بقى لما نخلص".

جدير بالذكر أن حسن شاكوش احتفل قبل رمضان بأيام بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل زفاف شهد حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم تامر حسني، هنادي مهنا، إلى جانب حضور صديقيه حمو بيكا وعمر كمال.

