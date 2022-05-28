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بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

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بوسي
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السبت، 28-05-2022 11:22 ص

أثارت الفنانة بوسي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل، حيث ظهرت تغني في الفرح تاركة زوجها هشام ربيع بعد أيام من زواجهما.
وانتقد البعض ترك بوسي لعريسها في شهر العسل من أجل إحياء حفل زفاف، خاصة بعد إثارة الجدل في زفافها عندما ظهرت في فيديو تقول " علي الطلاق أبوظ الجوازة.. أناةهربانة مني".
وحرص على حضور حفل زفاف ابنة "مدحت العدل"، عدد كبير من الفنانين أبرزهم يسرا، وليد توفيق، كارول سماحة، ياسر جلال، عمرو عرفة، خالد النبوي، ميدو، ومحمد رمضان.
وقبل أيام قليلة، احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.
و عقد القران الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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