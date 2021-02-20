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بعد أيام من زواجها.. إعلامية شهيرة تصدم الجميع:«ممكن أخونه..احنا بشر»

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شهد الشمري
 
السبت، 20-02-2021 01:12 م المصريون

تسببت شاعرة وإعلامية شهيرة، في حالة من الصدمة والجدل لدى الجمهور، بعد تصريحات أبدت فيها إمكانية خيانةها لزوجها بعد أيام من زواجها.
وأثارت الإعلامية العراقية شهد الشمري جدلاً كبيراً بتصريحاتها عن الرجل والمرأة والزواج والخيانة، مشيرة الى أنها ضد تعدد الزوجات بشكل شخصي، لأن الموضوع بالنسبة لها "قاسٍ"، وأنها كإمرأة لا تسمح لزوجها بالزواج عليها من إمرأة أخرى.
وقالت الشمري خلال إستضافتها في برنامج "جعفر توك"، الذي يقدّمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، عبر قناة "DW": "المرأة والرجل يخونون ونسبة الرجال أكثر والرجل بطبيعة الحال لا يوجد لديه إكتفاء، وهي بذلك لا تبرر للرجل.. الخيانة لا تبرر.. ممكن أن أخون نحن بشر.. نخون ونحب ونترك ونبكي".
وكانت الشمري قد تعرّضت للسخرية من قِبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص بطريقة غريبة في حفل زفافها من فهد زيد، الذي أُقيم في القاعة الملكية بنادي الصيد، بحضور إقتصر على الأهل من طرف العروسين، بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل أيام قليلة.
 

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