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بعد أيام من تصدرها الترند.. إصابة هاجر أحمد بكورونا ونقلها إلى المستشفى

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بعد أيام من تصدرها الترند.. إصابة هاجر أحمد بكورونا ونقلها إلى المستشفى

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الأحد، 03-10-2021 03:02 م

أصيبت الفنانة هاجر أحمد بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع انستجرام.
وشاركت هاجر احمد متابعيها بدعاء، وعلقت عليه: "يارب اشفينى واشفى مرضانا جميعا امين يارب العالمين".
ويبدو أن كورونا انتشر بين طاقم عمل فيلم "زومبي" التي تشارك فيه هاجر أحمد مع فريق عمل "مسرح مصر"، حيث يخضعون جميعا للعزل المنزلي بعد إصابة عدد منهم وتوقف تصوير الفيلم.
وقبل أيام  تصدر اسم الفنانة هاجر أحمد ترند جوجل، وهذا بعد استضافتها في برنامج “معكم” وهو الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة سي بي سي الفضائية، وتحدث عن جميع التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وزواجها وغيرها من الأشياء الأخرى.
وكشفت الفنانة هاجر أحمد أن السبب وراء انتقالها من طنطا إلى القاهرة للإقامة فيها هو وفاة والدها، وأنها لديها 9 أشقاء وأغلبهم يعملون في القاهرة، وبعد وفاة والدهم قرروا أن ينتقلوا سريعاً إلى القاهرة للإقامة فيها دائماً.
وتحدثت أيضاً عن زواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد، قائلة “تعرفنا عن طريق الأهل وتقدم لي بعدها بيوم وقالي عايز اتجوزك.. ومن طبيعة شخصيتي التفكير كتير ولكن النصيب حكم ووافقت في يوم واحد”.
واستكملت هاجر قائلة “استمرت فترة الخطوبة شهرين فقط، لذلك لم أعلن عنها للجمهور، لأنها فترة ليست طويلة، لذلك قررت أعلن عندما يتم تحديد موعد حفل الزفاف.. وتعرضت للكثير من الانتقادات من الناس، بسبب فستان فرحي، ولكن الفستان نال إعجابي بشكل كبير، لأنه شكله كان بسيطا، وأنا بحب البساطة جداً”.
وأكدت أن الزواج مسئولية كبيرة وأنها حياة جديدة تلزم الشخص بالعديد من الأشياء المختلفة، وأنها بارعة في الطبخ وتقدم الأكلات الإيطالية المتنوعة إلى زوجها.
وأوضحت أنها بعد تخرجها من الجامعة بعامين وكانت لا تعمل، شاهدت مسلسل تحت السيطرة وكان من أقوي المسلسلات التي تساعد في علاج الإدمان بشكل قوي ومؤثر، وأنها حرصت على إرسال جواب إلى المخرج تامر محسن وسردت له قصتها بأكملها في الرسالة وإن والديها يرفضون أن تعمل في الفن.

 

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