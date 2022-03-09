الأربعاء 09 مارس 2022
توقيت مصر 14:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لم يتمالك دموعه.. شاهد بكاء السيسي على مشهد من فيلم «الشهيد خالد»

رئيس دولة يصدر قرارًا بالموافقة على ممارسة الجنس لمن بلغ 16 عامًا

بعد أيام من ارتباطهما رسميًا.. فنان شهير يعلن انفصاله عن مذيعة الحدث

بشرى سارة من السعودية للمصريين الراغبين في أداء العمرة

هل تقدم الحكومة دعمًا للغير قادرين بسبب غلاء الأسعار؟..متحدثها يرد

فوكس نيوز:«السعوديون أغلقوا الهاتف في وجه بايدن.. كم هذا مذل»

حمزة نمرة يفاجئ الجميع: لا أعرف قبر أمي وأبحث عنه منذ 30 عامًا

الأهلي يغلق الباب أمام الاجتهادات.. وموسيماني: أشكر «الخطيب»

روسيا تحذر الغرب: العقوبات ستؤلمكم

ميدو ينتقد شريف إكرامي ويُحرج عبدالله السعيد: بتعمل أيه؟

ADS
 

بعد أيام من ارتباطهما رسميًا.. فنان شهير يعلن انفصاله عن مذيعة الحدث

2022_2_25_21_57_6_363
ا
Native
Teads
الأربعاء، 09-03-2022 12:18 م

أعلن الفنان مجدي صبحي فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إعلان خطبتهما.
وكتب مجدي صبحي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه: ”بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة مني الألفي، وأتمنى لها وأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب“.
وكان صبحي أعلن خطبته من المذيعة في قناة الحدث منى الألفي، في 25 فبراير الماضي، ونشر آنذاك صورا من حفل الخطوبة عبر ”فيسبوك“ وعلق عليها: ”في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطبة الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي“.
واعتزل صبحي الفن نهائيا وذلك خلال إعلان كتبه عبر ”فيسبوك“، قال فيه: ”أصدقائي وزملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له على مدى 40 عامًا، قدمت فيه أعمالا محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب“.
وتراجع بعد أسبوع واحد عن قراره، مؤكدًا حينها أنه أبلغ نقابة المهن التمثيلية بقراره.
 

إقرأ ايضا

download

لم يتمالك دموعه.. شاهد بكاء السيسي على مشهد من فيلم «الشهيد خالد»

image

بشرى سارة من السعودية للمصريين الراغبين في أداء العمرة

20190626080254254

حمزة نمرة يفاجئ الجميع: لا أعرف قبر أمي وأبحث عنه منذ 30 عامًا

أخبار متعلقة

maxresdefault

برلنتي عامر تستفز الجمهور بإعلان سبب طلاقها الصادم من سعد الصغير

20220305224505106

الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان إياد داوود

385228-حساب-منه-عرفة-على-فيس-بوك

بعد أزمته مع إلهام شاهين ونقيب الفنانين.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما

206004

طلب مؤثر من سمير صبري بسبب مرضه.. والرئيس يتدخل

جليلة-المغربية-4

جليلة المغربية تفجر مفاجأة بإعلان عودتها لـ تامر حسني وانفصاله عن بسمة بوسيل

nadarahmyofficial-49933723_831742707217456_4833427739609243436_n

بعد شهرين فقط.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها