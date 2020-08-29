بعد أن ماتت الزوجة بكورونا.. الزوج يعتذر عن المعلومات المضللة

السبت، 29-08-2020
08:22 م
فتحي مجدي
طلب سائق سيارة أجرة، كان يؤمن بنظرية المؤامرة المشككة في الأسباب وراء انتشار فيروس كورونا
المستجد، الصفح بعد أن توفيت زوجته بـ (كوفيد – 19).
ودعم بريان لي هيتشنز، وزوجته إيرين، القس في ولاية فلوريدا الأمريكية، نظريات المؤامرة الخطيرة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يطلبا المساعدة الطبية عندما أصيب كلاهما بالفيروس، على الرغم من تعرض الزوج
ة لخطر الإصابة بالربو واضطراب النوم.
قال بريان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه قرأ هو وزوجته البالغة من العمر 46 عامًا أن كوفيد – 19 ملفق أو أنه سيئ مثل الأنفلونزا، وقرآ أيضًا الادعاءات حول ربط الفيروس بتقنية الجيل الخامس.
كانت إيرين تستخدم جهاز التنفس الصناعي في يوليو عندما تحدث بريان إلى المراسلين الذين أجروا تحقيقًا حول المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا
والتكلفة البشرية الناتجة عنه.
وأثناء تعافي بريان، ساءت حالة إيرين قبل أن تصبح في حالة حرجة وتوفيت بسبب مشاكل في القلب مرتبطة بفيروس كورونا
.
أوضح برايان أنه في بداية الوباء، تجاهل الزوج
ان جميع الإرشادات الصحية، واستمر في العمل كسائق سيارة أجرة ولن يلتزم بإرشادات التباعد الاجتماعي أو يرتدي قناعًا عند جمع أدويتها. ومرضا كلاهما في مايو وتم تشخيصهما لاحقًا بـ (كوفيد – 19).
قال بريان سي: "أتمنى لو كنت استمعت منذ البداية. هذا فيروس حقيقي يؤثر على الناس بشكل مختلف. لا يمكنني تغيير الماضي. لا يمكنني العيش إلا في الوقت الحاضر واتخاذ خيارات أفضل للمستقبل".
وأضاف: "إنها لم تعد تعاني، لكنها في سلام. مررت بأوقات أشتاق إليها، لكنني أعلم أنها في مكان أفضل". وأشار إلى أنه يأمل أن تسامحه زوجته.
قال بريان إنه وزوجته تناوبا بين تصديق النظرية التآمرية بأن الفيروس كان خدعة، مرتبطًا بتكنولوجيا الجيل الخامس، أو مرض تم المبالغة في شدته.
وادعى أنه صادف مزاعم كاذبة على موقع "فيس بوك" في مرحلة ما يعتقد أن الحكومة الأمريكية ربما تحاول تشتيت انتباه الجمهور.
لكن عندما شعر الزوج
ان بالتأثيرات الكاملة للفيروس في مايو، توجه براين إلى "فيس بوك" ليشرح كيف تم تضليله بشكل رهيب، وحث الآخرين على أن يكونوا أكثر ذكاءً.
وكتب: "فكر فيما كتبته وفكر فيما إذا كان هذا الأمر أزمة مزيفة. يؤثر فيروس كورونا
على الناس بشكل مختلف. هذا الشيء لا يمكن العبث به، يرجى الاستماع إلى السلطات والاستماع إلى نصيحة الخبراء".
وتابع: "لا داعي للخوف من هذا، والاستجابة للنصيحة لا تعني أنك تخشى ذلك، فهذا يعني أنك تظهر الحكمة خلال هذا الوقت الوبائي".
ومضى محذرًا: "إذا نظرنا إلى الوراء، كان يجب أن أرتدي قناعًا في البداية لكنني لم أفعله، وربما أدفع ثمنه الآن، لكنني أعلم أنه إذا كنت أنا من أعطيته لزوجتي، فأنا أعلم أنها تسامحني وأنا اعلم أن الله يغفر لي".
وزاد قائلاً: "سواء كان الرجل يغفر لي أم لا، فهذا خارج عن إرادتي ولكن طالما لدي ثقة بأن الله يغفر لي وزوجتي تغفر لي فأنا بخير. لذا فكر فقط فيما قلته، وإذا كان عليك أن تخرج، من فضلك استخدم الحكمة ولا تكن أحمق كما كنت، لذا لن يحدث نفس الشيء لك كما حدث لي ولزوجتي".