السبت، 26-06-2021
11:23 ص
كشف مبارك الهاجري، زوج
الفنانة الإماراتية أحلام ، سر إعجاب
ه
بصورة كيم كارداشيان التي أثارت غضب زوج
ته.
وقال الهاجري خلال استضافته في برنامج “جاني كلام”، أنه يستثمر
بعض أمواله في شركة مستحضرات تجميل، وهو ما يجعله يتابع الحساب الخاص بكارداشيان على
موقع “إنستجرام”.
وكانت المطربة الإماراتية، أحلام، توعدت زوج
ها القطري، مبارك
الهاجري، في أكتوبر 2019 بسبب نجمة “تلفزيون الواقع”، عارضة الأزياء الأمريكية كيم
كارداشيان.
وفوجئت أحلام بأن زوج
ها أبدى إعجاب
ه بصورة لكيم كارداشيان
عبر موقع “إنستجرام”، لتنشر في المقابل فيديو طريف عبر حسابها على موقع “سناب شات”،
وهي تصرخ فيه قائلة “يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك
أنت في البيت أنا اليوم جايه”.
وعن سبب نشر الهاجري صورا ومقاطع مصورة له مع زوج
ته، تضمنت
بعض القبلات والأحضان ، قال الهاجري : “يا
أخي هذه فنانة وزوج
تي، يا أخي نحن لدينا حياتنا بهذا الشكل، أنا لست إنسان عادي وهذه
شخصية عامة وليست إنسانة عادية، فنحن هذه حياتنا”.