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بعد أن تحدت أهلها للزواج منه.. يقتل زوجته حرقًا بعد أشهر من زفافهما

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شقيقة الضحية
Native
Teads
الأحد، 30-10-2022 02:10 م

شهدت منطقة حلوان، واقعة مأساوية عندما لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بعد مرور 8 أشهر من زواجهما، حيث أشعل النيران بها مما أدى إلى مصرعها.

وكشفت شقيقة الضحية، عن تفاصيل الواقعة، بأن شقيقتها تعرضت لـ التعذيب المستمر من الزوج، وكانت تخفي تعرضها لهذا التعذيب عن والدتها وشقيقاتها.

وقالت شقيقة المجني عليها إن المتهم تقدم لـ خطبة شقيقتها بعد مرور 3 أعوام على انفصالها عن زوجها السابق، لكن الأسرة رفضت زواجه منها لسوء سمعته وأنه كان يتعاطي المواد المخدرة، بحسب ما ذكرت السيدة، مشيرة إلى رغبة شقيقتها الشديدة في الزواج من ذلك الرجل لـ السترة، ولم تنظر إلى سمعته السيئة، وأنه سيطر على ذهنها، وأنهم وافقوا على زواجهما بعد إلحاح من المجني عليها.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، إخطار من أحد المستشفيات يفيد بوصول سيدة مصابة بحروق شديدة وعلى جسدها آثار اعتداء بسلاح أبيض ووفاتها داخل المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وبسؤال زوجها أقر بوفاتها إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز بها أثناء إعدادها الطعام.

وبإجراء الفحص والتحريات، تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، على إثر نشوب خلافات في الآونة الأخيرة بين المتوفاة وزوجها، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 

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