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بعد أنباء عودته لمصر.. تفاصيل إصابة خالد يوسف بـ"كورونا"

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خالد يوسف
 
الأحد، 31-01-2021 12:04 م المصريون
أعلن المخرج والبرلماني السابق خالد يوسف، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أنباء عن قرب عودته إلى مصر.
وكتب "يوسف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" استلمت الأن نتيجة فحص #كورونا .. الحمد لله الذي لايحمد علي مكروه سواه ,, قعدت انأ علي نفسي اني طول الوقت علي سفر ولم أصاب بكورونا ..وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس".
وأضاف :" والحمد لله لا أشعر بأي اعراض من اللي بيقولوا عليها.. دعواتكم ان تمر بسلام ودعواتكم لشقيقي الذي مازالت حالته حرجة".
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر تأكيدها أن خالد يوسف سوف يعود إلى القاهرة بعد سنوات قضاها خارج البلاد برفقة زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.
وقالت مصادر قضائية، إن النائب البرلماني السابق ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.
وكان المخرج خالد يوسف، قد سافر خارج البلاد، ليعيش لفترة خارج مصر مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى، بعد ضجة فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج، حيث اعترفن أمام النيابة أنهن كانا على ذكة خالد يوسف بعقد زواج عرفي وقت تصوير الفيديوهات المخلة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهن على ذمة القضية بعد أشهر من الحبس.
 

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