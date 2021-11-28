بعد أنباء عن نقله للعناية المركزة.. مصدر يكشف تطورات حالة«الإبراشي»

الأحد، 28-11-2021
11:21 ص
كشف مصدر مقرب من الإعلامي
وائل الإبراشي، تفاصيل حالته الصحية، بعد تردد
شائعات حول وفاته أو وضعه على جهاز تنفس صناعي في المستشفى.
وأكد المصدر ، أن الإبراشي موجود حاليًا في منزله وحالته الصحية جيدة،
ويقضي فترة نقاهة بعدما عانى من توابع إصابته بفيروس كورونا
خلال الأشهر الماضية.
وذكر المصدر، أن "الإبراشي" تواصل مع فريق برنامجه
"التاسعة" وطمأنهم عن حالته الصحية، وأكد لهم أنه بحالة جيدة ولا صحة
لتلك الشائعات التي ترددت عنه، ولفت المصدر إلى أن الإبراشي كان طبيعيًا خلال
المكالمة وحالته الصحية مستقرة، وذكر لفريقه أنه يستعد للعودة للشاشة قريبًا.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الإبراشي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك: "منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة
تمكنت كورونا
من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك ليّ إلا مساحات صغيرة
للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم".