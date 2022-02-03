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بعد أنباء دخوله في غيبوبة.. إبراهيم سعيد: تليفونات عمرو زكي مغلقة

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بعد أنباء دخوله في غيبوبة.. إبراهيم سعيد: تليفونات عمرو زكي مغلقة

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عمرو زكي
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الخميس، 03-02-2022 12:35 م

كشف إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق عن آخر التطورات الصحية للنجم عمرو زكي بعد انتشار أخبار عن دخوله في غيبوبة.
وكتب ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر : " والله ماعارف فعلا وتليفوناته مقفولة وأخر مكالمه كانت نفسيته تعبانة وكان في حاله اكتئاب ربنا يشفيه ويعافيه دعواتكم ".
وحسب ما ورد في تقارير منشورة، وأنباء تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة لمقربين من عمرو زكي، فإن النجم السابق لمنتخب مصر يعاني من أزمة نفسية وصلت إلى حد الاكتئاب.
وقال مقربون من عمرو زكي إنه يعاني من أزمة في الحركة بسبب مضاعفات الحادث الذي تعرض له في وقت سابق أثناء قيادته لسيارته، بينما نقلت بعض التقارير أن عمرو زكي دخل في غيبوبة لبعض الوقت.
وعلق متابعون على تغريدة إبراهيم سعيد بأن نجم الزمالك عمرو زكي لا نراه وبالتأكيد لا يجد من يسأل عنه في ظروفه الحالية بعدما كان نجمًا كبيرًا يتهافت عليه الجميع.
 

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