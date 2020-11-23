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بعد أنباء انفصالهما.. عمرو دياب يظهر بدون دينا الشربيني

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بعد أنباء انفصالهما.. عمرو دياب يظهر بدون دينا الشربيني

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عمرو ودينا
 
الإثنين، 23-11-2020 10:34 ص المصريون

أثار الفنان عمرو دياب جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعد إحيائه حفل زفاف وظهوره بالشعر الأشقر، في غياب جديد للممثلة دينا الشربينيعن حفل آخر يحييه دياب، بعد أنباء ترددت بقوة عن انفصالهما إثر خلافات بينهما.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن خلاف بين عمرو ودينا ، بدأ في حفل عمرو في الجونة، الذي حضرته دينا في ختامه.
وفي التفاصيل أن عمرو كان يغني إحدى أغنياته التي تتضمن كلماتها الحديث عن الجمال، فسخر قائلاً: "جمال ايه؟"، وإعتبرت دينا أنه يسخر منها بهذه الكلمات وهي المقصودة، على الرغم من أنها لم تكن موجودة حين كان يسخر.
 

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