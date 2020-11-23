بعد أنباء انفصالهما.. عمرو دياب يظهر بدون دينا الشربيني

الإثنين، 23-11-2020
10:34 ص
المصريون
أثار الفنان عمرو دياب
جدلاً كبيراً خلال
الساعات الماضية، بعد إحيائه حفل زفاف وظهور
ه بالشعر الأشقر، في غياب جديد للممثلة
دينا الشربينيعن حفل آخر يحييه دياب، بعد أنباء ترددت بقوة عن انفصال
هما إثر
خلافات بينهما.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن خلاف بين عمرو
ودينا ، بدأ في حفل عمرو في الجونة، الذي حضرته دينا في ختامه.
وفي التفاصيل أن عمرو كان يغني إحدى أغنياته
التي تتضمن كلماتها الحديث عن الجمال، فسخر قائلاً: "جمال ايه؟"، وإعتبرت
دينا أنه يسخر منها بهذه الكلمات وهي المقصودة، على الرغم من أنها لم تكن موجودة حين
كان يسخر.